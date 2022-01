Um Lugar ao Sol: Lara descobre farsa de Christian e é humilhada por Elenice

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Elenice (Ana Beatriz Nogueira) não deixará barato o romance proibido de Lara (Andréia Horta) e Christian (Cauã Reymond) e tratará de contar a verdade sobre o filho para a cozinheira.

Tudo começará após o usurpador se envolver com a amada, os dois chegarão a engatar um romance depois do ricaço mentir para Lara ao falar que terminou seu casamento com Bárbara (Alinne Moraes).

Christian até tentará terminar com a ricaça, ela tentará se matar, e ele voltará atrás na sua decisão de término, mas não compartilhará nada com a cozinheira.

Elenice flagrará os dois ao beijos na frente de um dos mercados da rede Redentor e não deixará o romance passar batido. Ela seguirá a moça e resolverá falar com ela pessoalmente. “Nós não fomos apresentadas, o que é típico do meu filho”, dirá ela. “Desculpa, mas…”, tentará argumentar Lara sem entender a situação.

“Eu sou a mãe do Renato, com quem você está se envolvendo”, soltará. “Bom. Me parece que a sua conversa não é comigo, é com ele. Se o Renato decidiu se separar…”, rebaterá a jovem. Elenice então, contará que o farsante permanece casado com Bárbara.

“Com certeza ele deve ter dito que está trabalhando muito, que tem viajado, para poder conciliar uma coisa e outra”, falará. “Eu não estou entendendo”, dirá a cozinheira. “Não está? Eu te ajudo, então, a entender melhor as coisas. Você está começando um caso com o meu filho. E, no início, realmente, ele é maravilhoso: romântico, apaixonado, comprometido. Até ganhar segurança suficiente para deixar que você conheça o lado B dele”, explicará.

“O lado dissimulado, desregrado, galinha, mulherengo. E aí, meu bem, você vai se tornar a inimiga, pela simples razão de que é você a testemunha do que ele é, entende?”, completará.

A perua ainda humilhará a jovem. “Você não foi a primeira e também não vai ser a última. Mas pode ter certeza de que, entre uma e outra, entre você e a próxima, ele vai voltar sempre para o mesmo lugar: para os braços da mulher. Até porque, por melhor que você seja na cama, fora dela você não tem muito a oferecer, não é mesmo? E a Bárbara tem, pode ter certeza”, rebaterá ela.