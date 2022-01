Um Lugar ao Sol: Lara engata romance com Ravi após desprezo de Christian

Ao maior estilo “Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer”, de Marília Mendonça, Lara (Andréia Horta) engatará um romance com Ravi (Juan Paiva) após levar um novo fora de Christian (Cauã Reymond) nos capítulos finais de “Um Lugar ao Sol”.

Tudo começará após a cozinheira se reaproximar do amigo depois de ser abandonada mais uma vez pelo gêmeo. Ravi ficará furioso com a atitude do ricaço e passará de vez para o lado da neta de Noca (Marieta Severo).

A amizade dos dois se estreitará e o romance voltará, já que no início da trama eles formavam um casal. Tempos depois, Christian terá uma dor de cotovelo daquelas ao flagrar Francisco com a cozinheira e ficará desconfiado. Ele até perguntará aos funcionários da moça, mas ninguém responderá diretamente.

O rapaz ainda terá a cara de pau de questionar Lara. “Desculpa, mas eu não te devo satisfação”, responderá a mocinha. Não satisfeito, Christian iniciará uma discussão.

Vale lembrar que Ravi também terá um envolvimento com outra neta de Noca. Thaiane (Georgina Castro), será introduzida na trama nos próximos capítulos e promete movimentar a novela.