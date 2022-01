‘Um Lugar ao Sol’: Santiago descobre armação de Bárbara e deixa filha na miséria

Bárbara (Alinne Moraes) vai se dar mal nos próximos capítulos de ‘Um Lugar ao Sol’. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, Santiago (José de Abreu) ficará possesso ao descobrir que foi a filha que armou para ele e Érica (Fernanda de Freitas) romperem.

“Eu sei que não tenho o direito de esperar que você me perdoe, mas mesmo assim eu tinha que vir até aqui fazer a minha parte. Eu quero que você acredite que, para mim, é muito duro. Você chegou a me falar sobre isso, sobre o fato de eu mimar demais as duas, mas a partir de agora a minha postura será outra. Eu vou ser assertivo, pecar por excesso: acabou mesada, acabou mimo, acabou tudo. A única filha adulta que eu tenho é a Rebeca”, gritará o empresário.

Não satisfeito em deixar a filha na miséria, Santiago acabará com o casamento entre ela e Christian/Renato. “Eu quero dizer, meu filho, é que eu te estou liberando: a Bárbara não merece estar casada com um rapaz como você. E você também não merece isso. Talvez o único jeito da Bárbara aprender seja sofrendo as consequências do seu comportamento. Não se prenda à Bárbara por minha causa, Renato”, dirá ele ao rapaz.