Uma de cada cor? Veja as unhas coloridas que são a nova tendência do verão

Se você é daquelas que não vive sem fazer as unhas, cores alegres, tons vivos e principalmente os cítricos são a melhor onda para embarcar no verão. Mas já pensou em unir tudo isso em uma Nail Art só? A nova tendência para a estação mais soteropolitana do ano são unhas coloridas.

Sem decorações complicadas e mega rebuscadas, na verdade o que bombou no verão gringo, e já chegou às fashionistas brasileiras, são as unhas multicoloridas, uma de cada cor, com a mesma paleta – ou não.

Um verdadeiro arco-íris na ponta dos dedos, com um conceito voltado aos tons mais vivos, as unhas multicoloridas deixam a imaginação fluir. Mas se você não for mais adepta ao clássico, vale apostar na tendência usando um tom pastel ou nude como base, e brincar nas cores usando alguns dos estilos de francesinha.

Nesse caso, o charme é não ter medo de experimentar, seja usando cores da mesma cartela, quente ou fria, que costumam se complementar ou só abusar nos tons de amarelo, verde, rosa e laranja.

E aí, você vai embarcar na tendência? O iBahia separou algumas ideias para você se inspirar, prepara o print e confira!