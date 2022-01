UnB divulga locais de prova da 3ª etapa do PAS 2021

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou a consulta aos locais de prova da 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2021. Desse modo, os inscritos já podem conferir onde realizarão o exame no site do Cebraspe, por meio do login com o número de CPF.

As provas da 3ª etapa do PAS serão aplicadas no próximo domingo, dia 30 de janeiro. De acordo com o edital, as provas estão previstas para começar às 13h, com cinco horas de duração.

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara será obrigatório nos locais de prova. Além disso, a UnB recomenda que os candidatos levem máscaras reservas em um saco plástico transparente para a troca a cada duas horas. Os candidatos deverão ainda respeitar o distanciamento indicado por marcações no chão.

Conforme o edital, a avaliação da 3ª etapa do PAS é composta em duas partes e uma prova de redação. A Parte I é composta por questões de Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês) e a Parte II traz questões de Artes Cênicas, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Música, Química e Sociologia.

Vagas e resultados

A oferta da UnB é de 2.112 vagas para o PAS 2021. As oportunidades são para os campi Darcy Ribeiro (Brasília), Planaltina, Ceilândia e Gama.

Há a reserva de 112 vagas para autodeclarados negros, e de 1.077 para estudantes oriundos de escolas públicas, com percentual para pretos, pardos e indígenas (PPI) e pessoas de baixa renda, de acordo com a Lei de Cotas.

A divulgação dos gabaritos preliminares da 3ª etapa está prevista para o dia 1º de fevereiro, enquanto as notas da prova de redação serão divulgadas em 4 de março. O resultado final, com a lista de aprovados na 3ª etapa, está previsto para o dia 30 de março de 2022.

Etapas 1 e 2

A aplicação da 1ª e da 2ª etapa do PAS 2021 acontecerá em fevereiro. A 1ª etapa acontecerá em 20 de fevereiro e a divulgação do gabarito está prevista para o dia 22 seguinte. Já a 2ª etapa está marcada para o dia 13 de fevereiro, e os gabaritos das provas serão liberados no dia 15 seguinte.

O desempenho da etapa 2 está previsto para 13 de junho, enquanto o desempenho da etapa 1 será liberado no dia 22 seguinte.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEM libera locais de prova do Vestibular 2021; clique aqui e saiba mais.