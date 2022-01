Unesp anuncia Concurso público no Campus de Jaboticabal

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) anuncia vaga para Professor Assistente

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) abre novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher uma vaga no cargo de Professor Assistente, a fim de ministrar aulas na área de fitossanidade, junto ao Departamento de Ciências da Produção Agrícola da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do Campus de Jaboticabal.

Para concorrer a vaga, o candidato deve possuir graduação em agronomia ou engenharia agronômica, que tenham no mínimo, título de doutor, na área do conhecimento objeto do concurso ou áreas afins. O salário oferecido mensal é de R$ 10.746,66, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de fevereiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Unesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 108,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita; prova didática; e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 185/2022