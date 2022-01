Unesp divulga resultado final do Vestibular 2022

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou na manhã desta quinta-feira, dia 27 de janeiro, o resultado final do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados e o desempenho individual por meio do site da Fundação Vunesp.

De acordo com o calendário da Unesp, os candidatos aprovados nesta 1ª chamada devem realizar a matrícula nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro. As matrículas devem ser feitas on-line, conforme orientações do guia de matrícula.

A Unesp prevê a realização de outras chamadas para os dias 3, 9, 11, 15, 17, 21, 23 e 25 de fevereiro e 3 de março.

Os candidatos em lista de espera poderão fazer reopção de curso para as vagas remanescentes no período de 11 a 14 de fevereiro. Já o período para declarar interesse em vagas remanescentes utilizando as notas do Enem será de 17 a 21 de fevereiro.

Como foi o Vestibular 2022?

Esse processo seletivo contou com duas fases. As provas da 1ª fase do Vestibular 2022 foram compostas por 90 questões sobre as seguintes áreas: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza e Matemática.

A aplicação das provas da 1ª fase aconteceu nos dias 14 e 15 de novembro. A Unesp convocou 33.096 candidatos para as provas da 2ª fase.

A 2ª fase do Vestibular 2022 foi realizada no dia 19 de dezembro, das 14h às 19h. As provas foram compostas por 60 questões objetivas de múltipla escolha, divididas entre as áreas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Além disso, os candidatos responderam uma prova de redação.

Vagas

Conforme o edital, a oferta da Unesp para o Vestibular 2022 é de 7.690 vagas em cursos de diversas áreas do conhecimento. Do total das vagas, 50% estão reservadas para a SRVEBP (Reserva de Vagas para Educação Básica Pública), ou seja, para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública.

Ainda de acordo com o edital, as vagas são para cursos dos 24 campi da universidade no interior, litoral e na capital de São Paulo.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também 18 estados e Distrito Federal iniciam ano letivo de 2022 com aulas presenciais.