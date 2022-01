Unespar encerra inscrições do Vestibular Especial 2022 nesta segunda-feira (17)

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) encerra nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro, as inscrições do Vestibular Especial 2022. As inscrições devem ser feitas exclusivamente na internet, por meio do site de Vestibular da Unespar.

De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 50. Para efetivar o cadastro, o pagamento da taxa deve ser feito até esta terça-feira, dia 18 de janeiro.

Puderam solicitar a isenção da taxa os estudantes inscritos no CadÚnico do Governo Federal, doadores de sangue ou medula óssea, e servidores da Unespar que recebem até três salários mínimos e que não tenham diploma de ensino superior. Os resultados já estão disponíveis no site da Unespar.

A oferta da Unespar é de 574 vagas remanescentes do último processo seletivo. As oportunidades são para 51 cursos ministrados nos campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

Provas e vagas

A seleção do Vestibular Especial 2022 será feita a partir da aplicação de uma prova de redação e, para alguns cursos, de testes de habilidades específicas (THE). De acordo com o cronograma, a prova de redação está prevista para 6 de fevereiro de 2022. Já a data de aplicação do THE varia de acordo com o curso:

22 e 23 de fevereiro : aplicação para os candidatos aos cursos de Canto, Composição e Regência, Instrumento e Música

: aplicação para os candidatos aos cursos de Canto, Composição e Regência, Instrumento e Música 22, 23 e 24 de fevereiro: aplicação para os candidatos aos Bacharelado em Artes Cênicas, Licenciatura em Dança, Bacharelado em Dança e Bacharelado em Música Popular.

A divulgação do resultado do THE está prevista para 28 de fevereiro, enquanto a divulgação do resultado final do Vestibular Especial 2022 está prevista para o dia 7 de março.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp registra abstenção de 13,5% no 2º dia de aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2022; saiba mais.