Unicamp 2022: começa neste domingo (9) a aplicação das provas da 2ª fase

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) inicia na tarde deste domingo, dia 9 de janeiro, a aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2022. Os candidatos também farão provas na segunda-feira (10). Em ambos os dias, a aplicação será das 13h às 18h.

De acordo com os dados da Unicamp, são esperados para as provas 12.938 candidatos e 1.392 treineiros. A oferta da universidade para o Vestibular 2022 é de de 2.540 vagas. Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Assim como na 1ª etapa, a aplicação será feita em 17 municípios paulistas e mais cinco capitais de outros estados: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). Os candidatos podem conferir os locais de prova no site da Comvest, comissão responsável pelo vestibular.

Devido à pandemia da covid-19, os candidatos deverão usar máscara de proteção respiratória. Além disso, a universidade recomenda que os estudantes levem máscaras para troca e levem álcool em gel para higienizar as mãos. O consumo de água será permitido nas salas, mas o consumo de alimentos está restrito a ambientes abertos.

De acordo com o edital, as provas da 2ª fase são compostas por questões comuns a todos os candidatos e também por questões específicas. Veja abaixo a distribuição nos dias de aplicação:

Domingo (09/01): prova de redação e prova de Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa.

Segunda-feira (10/01): provas de Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e questões de conhecimentos específicos.

Conforme o cronograma, a Unicamp deve convocar os aprovados em 1ª chamada no dia 14 de fevereiro. As matrículas serão recebidas nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

Sobre a 1ª fase

A Unicamp aplicou as provas da 1ª fase no dia 7 de novembro para cerca de 60 mil candidatos. Ao todo, a universidade convocou 12.938 candidatos e 1.392 treineiros para as provas da próxima fase. A lista de aprovados para participar da 2ª etapa do processo seletivo está disponível desde 29 de novembro.

