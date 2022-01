Unicamp 2022: segundo dia de provas da 2ª fase tem 13,5% de abstenção

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) registrou abstenção de 13,5% no segundo dia de provas da 2ª fase do Vestibular 2022. As provas foram aplicadas no domingo e nesta segunda-feira, dias 9 e 10 de janeiro.

De acordo com os dados divulgados pela Comvest, comissão responsável pelos vestibulares da Unicamp, esse é o maior percentual de abstenção das três últimas edições do exame.

Segundo a comissão, dos 12.938 candidatos aprovados para a 2ª fase, 1.752 estudantes não compareceram à aplicação de provas nesta segunda-feira (10). No entanto, a comissão avalia que o número de faltosos é “compreensível” devido ao aumento no número de casos da covid-19 e da Influenza.

Nesse sentido, o diretor da comissão, José Alves de Freitas Neto, afirma:

“Creio que os candidatos, candidatas, assim como a Comvest a colaboradores, atuaram de um modo muito responsável e sereno ao realizar essa prova no primeiro fim de semana após festas e explosão de casos de Covid-19. As pessoas tiveram a responsabilidade de utilizar as máscaras, equipamentos e informações disponíveis e determinadas pelas autoridades sanitárias”.

1º dia de provas teve 12,7% de abstenção

No domingo (8), o índice de abstenção foi de 12,7% entre os candidatos. Segundo a Comvest, o percentual está “dentro do esperado”. Para Freitas Neto, o número é reflexo do surto de gripe e dos casos da covid-19.

A Unicamp aplicou as provas da 2ª fase do Vestibular 2022 em 22 municípios, sendo 17 municípios paulistas e mais cinco capitais – Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

De acordo com o cronograma, a Unicamp deve convocar os aprovados em 1ª chamada no dia 14 de fevereiro. O período de matrícula para os convocados vai do dia 15 ao dia 17 de fevereiro.

