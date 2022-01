Unicamp encerra inscrições da seleção para Vagas Olímpicas nesta sexta (21)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) encerra nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro, o período de inscrição da seleção para o preenchimento das Vagas Olímpicas que visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2022.

Conforme o edital, as inscrições devem ser feitas por meio do site da Comvest, comissão responsável pelos vestibulares da Unicamp. Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos (em 1ª e 2ª opção). As inscrições para esse processo seletivo são gratuitas.

Podem realizar a inscrição estudantes de escolas públicas e privadas, que sejam medalhistas ou tenham um ótimo desempenho em competições de conhecimento do ensino médio, como as olimpíadas de Matemática, Biologia, Física, Química, História e Robótica, por exemplo. Os interessados podem se inscrever com o desempenho de competições de 2019, 2020 ou 2021.

No ato da inscrição, é preciso enviar os documentos comprobatórios da premiação ou da participação na competição. A Unicamp aceitará até dois comprovantes por candidato, ou seja, um comprovante para cada opção de curso.

Conforme o edital, os inscritos serão convocados por ordem decrescente da pontuação obtida na olimpíada ou competição de conhecimento. A pontuação atribuída pela Unicamp varia de acordo com o nível da premiação.

Resultados e vagas

Segundo a universidade, a convocação para matrícula será feita em até seis chamadas por curso. A divulgação do resultado, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 14 de fevereiro, mesma data do resultado do Vestibular 2022 e da seleção Enem-Unicamp.

De acordo com o edital, a oferta da Unicamp para esse processo seletivo é de 122 vagas em diversos cursos.

Confira o edital da seleção das Vagas Olímpicas na íntegra.

