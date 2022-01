Unidades das Obras Sociais Irmã Dulce suspendem visitação de pacientes

As unidades das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) suspenderam a visitação de pacientes nos próximos 15 dias. A medida foi anunciada na segunda-feira (17) e o motivo foi o aumento do número de casos da covid-19.

Em nota, publicada nas redes sociais, a OSID informou que o objetivo é reduzir a circulação de pessoas no ambiente hospitalar, para tentar conter o avanço do contágio da doença. A organização acrescentou ainda que os familiares continuarão recebendo informações normalmente sobre os familiares internados, por boletins médicos via telefone ou por meio de videochamadas com os pacientes.