Unimed de Belo Horizonte tem vagas de emprego; veja cargos

A Unimed, maior cooperativa de saúde do mundo, está disponibilizando novas vagas de emprego. As oportunidades são destinadas ao estado de Minas Gerais. Confira os cargos e como realizar sua candidatura, abaixo!

Unimed está contratando novos profissionais em Minas Gerais

A Unimed é a maior cooperativa da área da saúde do mundo, além de ser a maior companhia médica do Brasil. Fundada no ano de 1967, atualmente a empresa é composta por mais de 300 cooperativas médicas, atendendo 15 milhões de clientes e 70 mil empresas espalhadas em todo o país.

Confira os cargos disponíveis para ocupação na empresa:

Enfermeiro Pronto Atendimento Hospital Infantil;

Auxiliar de Farmácia;

Analista de Marketing Sênior;

Analista Relacionamento Serviços Próprios;

Consultor de Vendas Pme II;

Promotor de Vendas;

Enfermeiro Centro de Material Esterilizado;

Auxiliar de Farmácia – Contagem;

Analista de Produto Sênior;

Psicólogo Cuidados Paliativos;

Analista de Gestão Sênior.

Todos os cargos citados acima exigem experiência anterior comprovada em carteira, além de escolaridade de nível superior concluído em áreas relacionadas a oportunidade de interesse. Contudo, as vagas de Auxiliar de Farmácia exigem ensino médio completo, conhecimentos no pacote office e conhecimentos em medicamento hospitalar será considerado um diferencial.

Como se inscrever

Para realizar sua candidatura, os profissionais que tenham interesse em ingressar às funções disponíveis, deverão concluir seu cadastro online através da página de inscrição.

A Unimed ainda oferece uma série de proventos, como vale alimentação, vale refeição, previdência privada, plano médico, plano odontológico e seguro de vida.

