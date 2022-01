Unioeste – PR abre novo Processo seletivo: Até R$8,3 mil

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 05 vagas para profissional de nível superior, para a área de Educação Especial – Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Para concorrer a vaga, o candidato deve possuir graduação de nível superior em licenciatura na respectiva área, bem como especialização na área de Educação Especial ou Mestrado ou Doutorado com dissertação ou tese na área de Educação Especial.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 744,00 a R$ 8.372,77, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 27 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Unioeste. O valor da inscrição está fixado em R$ 200,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova didática (caráter classificatório e eliminatório) e avaliação curricular, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 23 de fevereiro de 2022

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 181/2021