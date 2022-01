Unipampa ofertará mais de 2 mil vagas para o SiSU 2022/1

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) ofertará 2.268 vagas no primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com o termo de adesão, as oportunidades são para 66 cursos de graduação da universidade, inclusive para o curso de medicina, que terá 30 vagas.

O documento especifica ainda que haverá a reserva de 134 vagas para as ações afirmativas da universidade. Outras 988 oportunidades são para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral.

Há ainda a reserva de 1.146 vagas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), que contempla estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

SiSU 2022 usará notas do Enem

Os processos seletivos do SiSU 2022 serão feitos a partir do desempenho dos estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021. Portanto, só poderão concorrer às vagas do SISU 2022/1 os estudantes que tenham feito o Enem 2021.

Além disso, para participar do processo seletivo, o estudante não pode ter zerado nenhuma das provas e não pode ter feito o exame na condição de “treineiro”. As provas do Enem 2021 foram aplicadas em novembro de 2021. De acordo com o Inep, os resultados do exame estão previstos para o dia 11 de fevereiro.

O MEC (Ministério da Educação) deve publicar em breve o edital de abertura do SiSU do primeiro semestre. O período de inscrição, que depende da publicação do resultado do Enem 2021, deve ser aberto na segunda quinzena de fevereiro de 2022, após o dia 11.

