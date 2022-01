Unitins libera resultado do Vestibular 2022/1

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) liberou o resultado final do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos aos cursos de graduação já podem conferir as listas de aprovados por câmpus no site de concursos e seleções da Unitins.

De acordo com os editais, os convocados em 1ª chamada devem realizar as matrículas no período de 26 a 31 de janeiro, por meio do sistema I-Protocolo.

No entanto, antes de realizar a matrícula, os candidatos cotistas devem passar pela banca de heteroidentificação ou pela fase de perícia médica (dependendo da modalidade). O cronograma completo e os procedimentos estão disponíveis no site da universidade.

Como foi o Vestibular 2022/1?

A Unitins aplicou as provas do processo seletivo no dia 19 de dezembro, das 14h15 às 19h15. Os candidatos fizeram uma prova de redação e uma prova objetiva composta por 20 questões de Linguagens e Códigos e 30 perguntas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

A oferta da Unitins para o Vestibular 2022 é de 680 vagas. As oportunidades são para 17 cursos de graduação, com 40 vagas para cada curso. Do total das vagas, 50% estão reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD’s), de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado do processo seletivo estava previsto para o dia 19 de janeiro, mas foi adiantada. Os candidatos aprovados neste processo seletivo devem ingressar no primeiro semestre letivo de 2022, com início previsto para o dia 14 de fevereiro de 2022.

