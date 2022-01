Universidade americana ajuda a criar itinerários formativos para o Novo Ensino Médio

A universidade americana Full Sail disponibiliza às escolas brasileiras o exclusivo Programa Carreiras Criativas, desenvolvido para os estudantes do ensino médio que estão no momento de escolha da carreira profissional e a descoberta de novas habilidades.

O curso possui 10 módulos com 40 horas de conteúdo, disponíveis em português ou inglês, de acordo com a necessidade de cada instituição de ensino que aderir ao programa gratuitamente.

As aulas também podem ser customizadas para cada escola, conforme a visão da instituição para os Itinerários Formativos.

Segundo Carol Olival, diretora de extensão comunitária da Full Sail University, o projeto nasceu por solicitação de escolas parceiras, sabendo que a universidade americana tinha conteúdos que poderiam ser adaptados aos programas para os novos itinerários e eletivas.

Para Olival, a implementação do programa nas escolas dará aos estudantes uma melhor oportunidade de qualificação ao mercado de trabalho.

“É o momento para conhecer diferentes carreiras e ter mais segurança na escolha de qual profissão seguir”, diz. “Por outro lado, também será uma oportunidade para esses jovens pensarem sobre a oportunidade de estudar no exterior e considerar a Full Sail como uma possível universidade para contribuir com a sua formação superior”, explica.

Desde o anúncio com as novas diretrizes de ensino no Brasil, a universidade americana Full Sail University vem realizando ações com as escolas dos estados do Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro para ajudar no processo de adaptação e implantação da nova modalidade de ensino.

Novo Ensino Médio

O Novo Ensino Médio entra em vigor a partir de fevereiro para todos os alunos do primeiro ano. Além das disciplinas obrigatórias previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), os alunos terão 1.200 horas para os itinerários formativos, aumentando a carga horária total de 2.400 para 3 mil horas durante os três anos de estudos.

De acordo com o MEC (Ministério da Educação), os itinerários formativos são um conjunto de situações e atividades educativas que os estudantes poderão escolher conforme seu interesse, para aprofundar e ampliar aprendizagens em uma ou mais Áreas de Conhecimento ou na Formação Técnica e Profissional.

Para Carol Olival, diretora de extensão comunitária da Full Sail University, a criatividade junto com a capacidade e o conhecimento tecnológico compõe o perfil do profissional que o mercado procura.

“É a busca por profissionais com capacidade criativa e também de execução”, diz. “Este é o momento de construir novas habilidades. É oferecer a comunidade escolar e alunos, a chance de entender sobre a Economia Criativa, criando um campo de aprendizagem e uma visão de mercado”, explica Olival.

Localizada em Orlando, na Flórida, a Full Sail University é referência em cursos na área criativa. Essa é a missão da Full Sail University, reconhecer e poder ajudar novos talentos no mundo das artes, design, comunicação, cinema, e muitas outras áreas.

Carol Olival está à disposição das escolas brasileiras que queiram conhecer mais sobre o Programa Carreiras Criativas, através do email: colival@fullsail.edu

A Full Sail University está localizada em Orlando, Flórida, USA, e oferece mais de 140 programas diferentes em educação superior, tanto em seu campus quanto on-line.

Para mais informações sobre a Full Sail Universidade, acesse: www.fullsail.edu

Para mais informações sobre a comunidade brasileira da Full Sail University, acesse: www.experienciafullsail.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa – Full Sail.

