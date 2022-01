Universidade espanhola recebe inscrições para bolsas de estudos via Enem

A Universidade de Jaén, na Espanha, está ofertando bolsas de estudo para estudantes brasileiros que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 5 de abril.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente na internet, por meio do site da instituição. Podem participar do processo seletivo para as bolsas os estudantes brasileiros que já tenham concluído o ensino médio ou que irão concluir até setembro deste ano.

Ao todo, a Universidade de Jaén está oferecendo cinco bolsas de estudos integrais para quem fez o Enem, enquanto outras 103 bolsas são para quem não fez o exame. Exceto a realização do exame, para ambas as seleções, os critérios de participação são os mesmos.

De acordo com as exigências da instituição, o estudante deve comprovar uma média mínima de 7 pontos (em escala de 1 a 10) no último ano do ensino médio, além apresentar o desempenho no Enem.

Inscritos devem apresentar comprovante de proficiência em espanhol

A universidade exige ainda que o estudante comprove proficiência na língua espanhola por meio dos exames DELE ou SIELE. Os interessados em concorrer a uma bolsa no curso de Administração e Direção de Empresas também deverão comprovar proficiência em inglês.

Conforme indicado pela Universidade de Jaén, as bolsas são integrais e cobrem todas as despesas de inscrição dos créditos necessários para aprovação no programa escolhido. Os alunos contemplados receberão um subsídio anual para as despesas de permanência e seguro saúde e repatriamento. Além disso, os estudantes terão direito a cursos gratuitos de espanhol.

Além das bolsas para os cursos de graduação, há a oferta de 20 bolsas integrais para mestrados. Para as bolsas de pós-graduação, a universidade exige curso superior e nível B2 nos exames de proficiência em espanhol.

