Universidade oferece bolsas de estudos em campus no coração de SP

A Universidade Cruzeiro do Sul, instituição pertencente ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, realizará no dia 23 de janeiro, às 10h, a Prova Tradicional (on-line), válida aos estudantes que desejam ingressar na graduação no início deste primeiro semestre letivo.

A instituição dispõe de mais de 50 cursos de graduação e para 2022, o Campus Paulista ainda apresenta o novo curso de Fonoaudiologia.

Formas de ingresso e prazo de inscrição

Com isenção das taxas de inscrição e matrícula, os vestibulandos têm cinco formas de ingresso à disposição.

Além da via Prova Tradicional, a Universidade Cruzeiro do Sul oferece ingresso via Prova on-line, ENEM, Prova Agendada e via ENCCEJA.

Para saber mais das opções, é só acessar: Universidade Cruzeiro do Sul. As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de janeiro, às 19h.

Oportunidades de bolsas

O Processo Seletivo da Universidade Cruzeiro do Sul oferece bolsas de estudos que podem chegar até 100% a partir do Bolsa Mérito Acadêmico, que prevê o benefício durante todo o curso aos vestibulandos que tirarem nota acima dos 75 pontos (paga-se apenas o valor da matrícula).

Válido para a Prova Tradicional (on-line). O percentual de 100% também é válido para o ingresso via ENEM.

Nas opções de ingresso Prova On-line, Prova Agendada, e ENCCEJA, o desconto previsto é de até 50%.

Para mais informações acesse: Universidade Cruzeiro do Sul.

Guia da Faculdade – Melhores cursos

Segundo o Guia da Faculdade, que analisa a qualidade de quase 16 mil cursos superiores em todo o Brasil, a Universidade Cruzeiro do Sul, possui diversas graduações bem avaliadas, entre elas:

Farmácia,

Direito,

Ciência da Computação,

Pedagogia.

Informações

Campus Paulista: Av. Paulista, 1415 – SP.

