Universidade oferece capacitações gratuitas em janeiro; veja como participar

Janeiro pode ser o mês de férias para alguns, mas outros, pode ser uma ótima oportunidades de aperfeiçoar o currículo. A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador – está com inscrições abertas para diversos cursos do projeto Capacita. Ao todo, são mais de 5 mil vagas em 90 atividades para pessoas interessadas de qualquer lugar do Brasil.

Os cursos tem versões presenciais e remotas. Entre os temas estão segurança da informação nas organizações; educação financeira; mobilização miofascial; ventosaterapia; direito das famílias; direito empresarial e do consumidor; descarte racional de medicamentos; bruxismo; análise sensorial dos alimentos; o papel do biomédico na estética e citologia cérvico-vaginal.

Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, no portal da universidade. Não esqueça de escolher o estado onde vive e a cidade para ter acesso a lista de cursos.