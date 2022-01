Univesp anuncia novidades para o Vestibular 2022

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) anunciou que realizará o maior processo seletivo da sua história em 2022. Para isso, a universidade ampliou a oferta de vagas do Vestibular 2022, que contará com mais de 30 mil vagas.

Além da ampliação no número de vagas que será três vezes maior que o número do último processo seletivo, a Univesp ampliou também a oferta de cursos. De acordo com a instituição, neste ano, os cursos ofertados serão nove.

As vagas ofertadas são para os cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Administração e Processos Gerenciais.

Ampliação de polos de ensino

Ainda de acordo com a Univesp, o número de municípios do Estado de São Paulo que vão oferecer as vagas também foi ampliado de 305 para 345. A partir de 2022, os estudantes contarão com 390 polos de ensino.

Todos os cursos da Univesp são EaD (Educação a Distância). Portanto, as aulas são ministradas virtualmente, por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Por meio do ambiente virtual da Univesp, os estudantes têm acesso a videoaulas, bibliotecas digitais, e diversos outros conteúdos.

A Univesp ainda não divulgou o edital do Vestibular 2022. A previsão é de que a universidade informe as datas em fevereiro. A seleção visa o ingresso de novos alunos a partir do mês de agosto deste ano.

Confira mais informações no site da Univesp.

