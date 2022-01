URCA abre período para pedidos de isenção do Vestibular 2022

A Universidade Regional do Cariri (URCA), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), abriu o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Processo Seletivo Unificado do primeiro semestre de 2022.

De acordo com o edital de isenção, a universidade prevê a concessão do benefício para nove categorias. Entre as categorias, estão os funcionários públicos do Ceará, estudantes que cursaram os três anos do ensino médio em escolas públicas e doadores de sangue.

Os interessados em solicitar o benefício devem observar toda a documentação e critérios estabelecidos pela URCA para a sua categoria.

Conforme o edital, os candidatos devem enviar os pedidos de isenção até às 23h50 do dia 13 de janeiro, próxima quinta-feira, por meio do site da URCA.

Você Pode Gostar Também:

Após o preenchimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição on-line, o candidato deverá imprimi-lo, anexar a documentação exigida no edital de acordo com a categoria de isenção, e entregar impreterivelmente, no período de 10 a 14 de janeiro.

O edital estabelece os locais para a entrega presencial dos documentos. A URCA aceitará também o envio da documentação pelos Correios.

Ainda conforme o edital, o resultado preliminar será liberado no dia 27 de janeiro, por meio do site da universidade. Os recursos serão recebidos no período de 28 a 30 de janeiro.

A divulgação do resultado final dos pedidos de isenção está prevista para o dia 2 de fevereiro, após a análise dos recursos.

Confira o edital de isenção na íntegra.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp registra abstenção de 13,5% no 2º dia de aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2022.