USP: Cursinho pré-vestibular da Faculdade de Direito recebe inscrições para turmas de 2022

O cursinho pré-vestibular da Faculdade de Direto da Universidade de São Paulo (USP) está recebendo inscrições para a formação de turmas de 2022. O cursinho é totalmente gratuito e está ofertando 100 vagas para este ano.

De acordo com o cronograma, os interessados em participar da seleção para as turmas de 2022 devem realizar a inscrição até o dia 21 de janeiro, por meio do Sympla. Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar a taxa de R$ 22,50.

O processo seletivo contará com três etapas. A 1ª etapa consista na análise dos documentos e do perfil socioeconômico do candidato.

Já a 2ª etapa consiste na aplicação de uma prova de redação e de uma prova de conhecimentos gerais composta por 60 questões. As provas serão aplicadas entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro.

Por fim, a 3ª etapa consiste na realização de entrevistas com os candidatos. As entrevistas serão feitas pela equipe do cursinho Arcadas entre 14 e 21 de fevereiro.

Resultados

O cronograma do cursinho popular da USP indica que a divulgação da lista de aprovados em todas as etapas está prevista para o dia 8 de março. Já o período de matrícula para os selecionados será do dia 10 ao dia 12 seguintes.

De acordo com o Manual do Candidato, o cursinho pré-vestibular conta com aulas ministradas de segunda à sexta-feira, das 14h às 18h. Além disso, os estudantes também têm aulas aos sábados, das 8h às 13h. Além das aulas, os estudantes também contam com o apoio da equipe por meio de oito plantões de dúvidas durante a semana.

