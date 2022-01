Usuários do Auxílio Emergencial completam 3 meses sem ajuda

No final do último mês de outubro, o Governo Federal tomou a decisão de acabar com o Auxílio Emergencial. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, algo em torno de 39 milhões de brasileiros receberam pelo menos uma parcela deste benefício. Isso considerando apenas os números de 2021.

A decisão de acabar com o programa é polêmica até hoje. Principalmente porque se sabe que a situação econômica do país ainda não voltou ao normal. Mesmo com a diminuição no número de novas mortes por causa da Covid-19, muita gente está tendo dificuldades para comprar alimentos por causa da alta da inflação.

Quando o programa chegou ao fim, o Ministro da Cidadania, João Roma, chegou a prometer que todos os usuários que faziam parte do projeto iriam receber uma ajuda do Governo Federal. De acordo com o próprio chefe da pasta, algo em torno de 25 milhões de pessoas iriam precisar desse amparo.

Na época dessa promessa, ele não chegou a explicar o que seria essa ajuda. Não se sabe se ele estava falando da entrega de cestas básicas, de distribuição de dinheiro ou de descontos sociais. Ele apenas disse que o Governo Federal estava trabalhando em algum projeto para ajudar esses brasileiros.

Estamos completando neste momento três meses desde o início dos últimos pagamentos do Auxílio Emergencial ainda em 2021. De lá até aqui, essas pessoas não conseguiram nenhum tipo de ajuda do Governo Federal. Agora é esperar para saber se esse benefício chega ou se a promessa vai mesmo ficar sem ser cumprida.

Parte vai para o Auxílio Brasil

É importante lembrar que pelo menos uma parte dos usuários do Auxílio Emergencial vai conseguir ir para um programa novo. A nova versão do Bolsa Família deve incluir mais 3 milhões de pessoas ainda neste mês.

Mas isso estaria ainda muito longe de servir como base para atendimento. Como dito, de acordo com o próprio Ministro da Cidadania, o número de “órfãos” do Auxílio Emergencial é de mais de 25 milhões de pessoas.

Prorrogação do benefício

Diante de um cenário de piora da pandemia e de aumento da inflação, os usuários estão pressionando o Governo Federal pelo retorno do Auxílio Emergencial. Eles acreditam que essa ajuda seria importante neste momento.

Mas é muito pouco provável que um retorno aconteça de fato. Em declaração na última semana, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse mais uma vez que não há condições para fazer esses pagamentos este ano.

Retroativo

Na última quinta-feira (13), o Governo Federal liberou o retroativo do Auxílio Emergencial. Mas vale lembrar que esse dinheiro vai apenas para os pais solteiros que estavam no programa ainda no início dos repasses em 2020.

De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, esses pais receberam tudo em uma cota única. O pagamento do retroativo não significa um retorno do Auxílio Emergencial. É apenas um repasse referente ao ano de 2020. Então qualquer informação que diga que o programa está voltando não passa de uma mentira.