UVA adia provas do Vestibular 2022 devido ao coronavírus

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), no Ceará, adiou a aplicação das provas do Vestibular 2022/1, que estava prevista para acontecer no próximo domingo, dia 30 de janeiro. De acordo com anúncio feito pela UVA, a nova data de realização do processo seletivo é 13 de fevereiro.

Conforme o comunicado da instituição, o aumento de casos de Covid-19 no Ceará e em todo o País foi o que motivou o adiamento das provas. Os casos de contágio têm aumentado em todo o Brasil, principalmente por conta da variante ômicron.

Nesse sentido, a universidade explica que a decisão de adiar as provas visa a “segurança e bem-estar de toda a população, uma vez que a realização do Vestibular envolve um público de cerca de 5 mil pessoas, entre vestibulandos de Sobral e de diversos outros munícipios da região, e pessoal de apoio, aumentando a circulação de pessoas, também, em lanchonetes e restaurantes da cidade”.

Novas datas

Com o adiamento das provas em duas semanas, outras datas referentes ao Vestibular 2022/1 também sofreram alteração. Desse modo, o cartão de informação com os locais de prova será liberado em 7 de fevereiro. Anteriormente, os locais de prova seriam informados nesta segunda (24).

Já a divulgação do resultado, que estava prevista para o dia 22 de fevereiro, será feita apenas em 11 de março. O período de matrícula para os aprovados em 1ª chamada será nos dias 21 e 22 de março.

A oferta da UVA para o Vestibular 2022 é de 952 vagas, com reserva de 50% das oportunidades para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos e indígenas.

Veja mais informações no site da UVA.

