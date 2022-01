Vacina contra gripe é ofertada para não imunizados em 2021; veja esquema

A Prefeitura de Salvador segue com aplicação da vacina contra a gripe nos postos de saúde da capital, na sexta-feira (21). As doses estão disponíveis para pessoas com idade igual ou superior a 12 anos, que não tomaram o imunizante em 2021.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta que quem recebeu a vacina ano passado, não precisa comparecer aos postos. Além disso, no ato da vacinação é obrigatória a apresentação do cartão SUS de Salvador.