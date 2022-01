Vacinação contra Covid-19 é retomada nesta segunda-feira (24) em Salvador

Para ter acesso ao imunizante, as crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, além de nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador e apresentar documentos especificados abaixo para cada público:

CRIANÇAS COM 06 E 11 ANOS SEM COMORBIDADES E SEM DEFICIÊNCIA PERMANENTE COM NOME NO SITE DA SMS ACOMPANHADAS DO PAI OU MÃE

É necessário estar com nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, levar originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver acompanhando o jovem no ato da vacinação, cartão de vacinação da criança e documento de identificação da criança. No ato da vacinação será preenchido Formulário da Vacinação. Caso o pai ou a mãe já queira levar o formulário preenchido o documento estará disponível no link http://www.saude.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/formulario-vacinacao-criancasV6.pdf

CRIANÇAS COM 06 E 11 ANOS SEM COMORBIDADES E SEM DEFICIÊNCIA PERMANENTE COM NOME NO SITE DA SMS ACOMPANHADAS DE OUTRO RESPONSÁVEL MAIOR DE 18 ANOS

É necessário estar com nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, levar formulário de vacinação (disponível no link http://www.saude.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/formulario-vacinacao-criancasV6.pdf) já preenchido pelo pai ou pela mãe, originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que assinou o Formulário de Vacinação, cartão de vacinação da criança e documento de identificação da criança.