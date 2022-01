Vacinação contra gripe é suspensa em Feira de Santana; veja motivo

A vacinação contra a gripe está suspensa em Feira de Santana, que fica a cerca de 100 km de Salvador. O motivo é a ausência do imunizante na cidade. De acordo com a Secretaria da Saúde do município, as doses terminaram no mês de dezembro e novas doses já foram solicitadas ao Ministério da Saúde. Porém, ainda não há previsão de quando as novas vacinas serão enviadas.

De acordo com o G1 Bahia, a procura de pacientes com sintomas gripais aumentou nas policlínicas da cidade, principalmente após o período de Natal. A unidade do bairro George Américo, por exemplo, registrou grande movimentação na manhã desta terça-feira (4).