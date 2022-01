Vacinação contra gripe será exclusiva para idosos neste sábado (8); confira esquema

Nos locais de vacinação devem ser apresentados o Cartão SUS vinculado à capital baiana, caderneta de vacina e documento de identificação com foto. Os idosos foram definidos como prioridade porque são mais suscetíveis ao surgimento de algumas doenças infectocontagiosas, principalmente as do aparelho respiratório, devido às alterações imunológicas ocorridas ao longo do processo natural de envelhecimento.