Vacinação de crianças com 11 anos inicia neste sábado (15) em Salvador

Por conta do atraso na entrega das doses enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) à Bahia, a vacinação das crianças com 11 anos só será realizada a partir deste sábado (15). O anúncio foi feito pelo secretário municipal de saúde, Léo Prates, em uma entrevista à TV Bahia.

Na quinta-feira (13), o Prefeito Bruno Reis chegou a anunciar a imunização de crianças portadoras de deficiência na tarde de sexta (14). Mas isso não será viável já que as 16 mil doses – separadas para Salvador, só serão desembarcadas a partir de 08h30. As doses chegaram em um voo da Latam às 08h e segue em separação para todo o estado.

Diante desse contexto, uma imunização simbólica será realizada na sede da APAE, às 17h, com representantes das instituições de saúde na Bahia.

O esquema e as unidades, onde as crianças serão imunizadas, serão divulgados em breve pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O protocolo de vacinação das crianças e as documentações necessárias já foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).