Vacinas pediátricas contra Covid-19 devem chegar à Bahia nesta quinta; saiba detalhes

As vacinas pediátricas contra Covid-19 devem desembarcar na Bahia nesta quinta-feira (13). Segundo o Ministério da Saúde, serão entregues 1,2 milhão de doses da Pfizer, que vão ser distribuídas para todos os estados do país.

A previsão é de que as doses destinadas à Bahia saiam do Centro de Distribuição da Pasta em Guarulhos às 23h desta quarta-feira (12), e cheguem ao estado à 1h20 da madrugada, já na quinta-feira.

Ainda de acordo com o Ministério, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos não é obrigatória e deve seguir ordem de prioridade, começando por crianças com comorbidades e deficiências.

A distribuição é feita de acordo com critério populacional, ou seja, é proporcional ao quantitativo de crianças em cada unidade federativa. Segundo o Ministério da Saúde, o número de doses enviadas para a Bahia será informado ainda nesta quinta.

Todas as doses passarão por um processo rigoroso de controle de qualidade e temperatura, além da análise pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).

O que precisa para vacinar as crianças em Salvador

Para ter acesso a primeira dose da vacina contra a Covid-19, as crianças devem realizar o recadastramento do Sistema Único de Saúde (SUS) em Salvador. A atualização cadastral pode ser feita de forma online no site www.recadastramento.saude.salvador.ba.gov.br ou presencialmente nas 155 unidades básicas da rede municipal. Aquelas que já realizaram o recadastramento serão introduzidas automaticamente na lista de habilitadas para vacinação.