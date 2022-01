Vacinas pediátricas: saiba como são os frascos e qual a ordem de imunização das crianças

As crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose devem permanecer com a dose pediátrica da vacina.

Terão prioridade crianças com deficiência permanente ou com comorbidades, comprovadas mediante relatório médico ou cadastro/avaliação do serviço de saúde, crianças indígenas e quilombolas da faixa etária de 5 a 11 anos, todas as crianças institucionalizadas e em situação de rua na mesma faixa etária, e todas as crianças em abrigos devido à situação das enchentes.