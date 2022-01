Vagas de emprego são abertas através de concursos em todo o Brasil

Nesta segunda-feira (24), cerca de 156 concursos públicos em todo o Brasil estão com inscrições abertas. Ao todo, os concursos reúnem 22.744 vagas em diversos cargos de todos os níveis de escolaridade. Na Polícia Civil do Amazonas, os salários chegam a até R$ 20.449,05. Veja quais são os concursos públicos que estão abertos com vagas de emprego em órgãos federais:

Aeronáutica, com dois editais: um para 237 vagas e outro para 843 vagas;

Banco da Amazônia, com 1.158 vagas;

Controladoria Geral da União (CGU), com 375 vagas;

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com 136 vagas;

IBGE, com 192 vagas;

Marinha, com 20 vagas.

Além disso, ainda existem concursos com vagas abertas na Defensoria Pública, no Ministério Público e na Polícia Militar em diversos estados pelo Brasil. Hoje, pelo menos 18 órgãos abrem prazo para inscrições em mais de 996 vagas de emprego em cargos variados. Existem opções para todos os níveis de escolaridade e os salários chegam a R$ 12.368,94.

Acompanhe abaixo as informações das vagas de emprego por local

Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo (MT)

Inscrições: até 11/02/2022;

2 vagas;

Salários de até R$ 7.015,79;

Cargos de nível superior.

Prefeitura de Almirante Tamandaré (PR)

Inscrições: até 28/01/2022;

8 vagas;

Salários de até R$ 3.895,66;

Cargos de nível superior.

Prefeitura de Anchieta (ES)

Inscrições: até 25/01/2022;

65 vagas;

Salários de até R$ 3.440,00;

Cargos de nível superior.

Vagas na Prefeitura de Ivorá (RS)

Inscrições: até 28/01/2022;

5 vagas;

Salários de até R$ 1.799,89;

Cargos de nível médio e superior.

Prefeitura de Bela Vista do Toldo (SC)

Inscrições: até 26/01/2022;

82 vagas;

Cargos de nível médio e superior;

Prefeitura de Campestre de Goiás (GO)

Inscrições: até 28/01/2022;

96 vagas;

Salários de até R$ 2.814,31;

Cargos de nível fundamental e superior.

Prefeitura de Caruaru (PE)

Inscrições: até 28/01/2022;

8 vagas;

Salários de até R$ 1.212,00;

Cargos de nível médio.

Vagas na Prefeitura de Rio Branco (MT)

Inscrições: até 04/02/2022;

72 vagas;

Salários de até R$ 1.276,15;

Cargos de nível fundamental, médio e superior.

Prefeitura de São Vicente do Sul (RS)

Inscrições: até 28/01/2022;

8 vagas;

Salários de até R$ 2.342,70;

Cargos de nível médio e superior.

Vagas na Prefeitura de Lavrinhas (SP)

Inscrições: até 07/02/2022;

22 vagas;

Salários de até R$ 2.669,55;

Cargos de nível médio e superior.

Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP)

Inscrições: até 10/02/2022;

17 vagas;

Salários de até R$ 12.368,94;

Cargos de nível fundamental, médio e superior.

Vagas na Prefeitura de Venda Nova do Imigrante (ES)

Inscrições: até 07/02/2022;

124 vagas;

Salários de até R$ 10.630,79;

Cargos de nível fundamental, médio e superior.

Vagas de emprego no estado de Minas Gerais

O estado de Minas Gerais foi um dos que mais apresentou possibilidade e oportunidades para um novo emprego através de concursos. Vejamos algumas das disponibilidades:

Câmara Municipal de Itabira (MG)

Inscrições: até 02/03/2022;

7 vagas;

Salários de até R$ 3.957,31;

Cargos de nível médio e superior.

Prefeitura de Arceburgo (MG)

Inscrições: até 02/03/2022;

81 vagas;

Salários de até R$ 3.016,70;

Cargos de nível fundamental, médio e superior.

Vagas na Prefeitura de Dores de Campos (MG)

Inscrições: até 11/03/2022;

144 vagas;

Salários de até R$ 10.425,63;

Cargos de nível fundamental, médio e superior.

Prefeitura de Lagoa Santa (MG)

Inscrições: até 14/02/2022.

169 vagas;

Salários de até R$ 4.680,46;

Cargos de nível fundamental, médio e superior.

Vagas na Prefeitura de Monte Formoso (MG)

Inscrições: até 04/02/2022;

16 vagas;

Salários de até R$ 1.550,00;

Cargos de nível médio.

Prefeitura de Morro da Garça (MG)

Inscrições: até 25/01/2022;

70 vagas;

Salários de até R$ 1.803,90;

Cargos de nível fundamental, médio e superior.

Além das vagas de emprego já abertas, também existem diversos concursos para formação de cadastro reserva. Isto significa que os candidatos que forem aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.