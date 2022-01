Vai fugir da xepa? Jade Picon vira meme após especulação sobre entrada no ‘BBB 22’

Pouco tempo antes de começar o “Big Brother Brasil 22”, os internautas sustentam especulações de famosos no camarote do reality show. Um dos nomes mais reproduzidos é o de Jade Picon, a influenciadora entrou nos assuntos mais comentados do Twitter após virar meme na web.

Internautas imaginaram a famosa em diversas situações engraçadas do “BBB”, como fugindo das comidas da xepa, enfrentando provas de resistência e até no momento de fazer as malas para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Confira a seleção feita pelo iBahia: