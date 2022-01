Vai maratonar uma série? Confira a receita de Churros que leva apenas 20 minutos

Domingo é a cara de uma maratona de filmes, e nada melhor do que acompanhar tudo com uma boa guloseima. O churros de forno leva apenas 20 minutos para ficar pronto e é combinação perfeita para uma noite do cinema. Confira a receita!

Recheio:

1 lata de leite condensado

Churros:

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

½ colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 ovos

Para polvilhar:

½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (chá) de canela em pó

Recheio:

Retire o rótulo e o excesso de cola da lata de leito condensado, coloque-a fechada em uma panela de pressão e adicione água suficiente para cobri-la. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 15 minutos (contados após início da fervura). Espere sair toda a pressão, abra a panela, retire a lata com cuidado e deixe-a esfriar antes de abri-la. Transfira o conteúdo para um recipiente e misture para ficar homogêneo. Reserve.

Churros:

Em uma panela, misture o açúcar mascavo, o sal, a manteiga, a essência de baunilha e 1 xícara (chá) de água. Leve ao fogo até a mistura começar a ferver. Apague o fogo e adicione a farinha de trigo, de uma vez, mexendo vigorosamente com uma colher de cabo longo. Junte os ovos ligeiramente batidos e misture tudo até ficar homogêneo. Transfira a massa para um saco de confeitar com bico frisado pequeno. Forre 2 assadeiras com papel-manteiga e unte-os com manteiga. Desenhe os minichurros sobre a assadeira, deixando um espaço de cerca de 2 centímetros entre eles. Asse em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos. Retire do forno e passe-os ainda quentes pela mistura de açúcar e canela em pó. Sirva-os acompanhados do Doce de Leite reservado.