Vai viajar?! Veja 5 peças-chave para você levar sua mala de verão

Não tem jeito! Fazer as malas para as viagens de verão é sempre um desafio. Escolher peças-chave é sempre complicado, já que a oscilação de sol e chuva na Bahia, é algo muito comum. Pensando nisso, fizemos uma lista com 5 itens que realmente não podem faltar na sua mala. Confira:

Biquíni

Começando pelo óbvio, o biquíni é a primeira peça que não pode faltar. Por muitas vezes, é a primeira que colocamos na mala, também não é?! (risos). Mas a dica aqui é para você apostar naquele modelo versátil que possa ser utilizado como um croped para outro look. Otimizar espaço na mala é importante então não esqueça de pegar aquele maiô que vira body, ou aquele modelo de biquíni mais estruturado.

Canga

A canga de praia segue o mesmo pensamento do biquíni. Pense em como ela pode ser útil na composição de outro look como cinto, saia, adereço de bolsa ou até mesmo blusa. Dependendo das amarrações que você fizer, o look saia do convencional e fica realmente lindo!

Camisa oversized

Para adicionar um toque fashionista, invista em camisas oversized, seja branca ou colorida. Ela pode ser usada como saída de praia ou até mesmo como chemise à noite.

Short colorido

Quer uma opção para usar com o biquíni na hora de sair da praia ou da piscina? Invista em um short colorido, que pode ser de crochê, de tricô, ou de um tecido mais soltinho, como linho. No caso dos short’s mais estruturados eles podem ser reutilizados em looks para a baladinha à noite. Fica à dica!

Vestido

Se você quer economizar espaço na mala e não levar a pareô, uma boa dica é investir nos vestidos. Independente do modelo, eles são ótimas composições para se colocar em cima do biquíni. Só tenha em mente se o tecido vai se adaptar ao sol e ao sal!

*Com informações do site Capricho