Vale Gás NACIONAL 2022: Confira aqui o calendário da 1° parcela

Considerando o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, o Governo Federal concederá a primeira parcela do Vale Gás nacional. A distribuição terá início no dia 18 de janeiro e será encerrada no dia 31 do mesmo mês, lembrando que ocorre conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Todavia, o governo adiantará o pagamento para cerca de 100 mil famílias residentes em cidades do estado de Minas Gerais e da Bahia que declararam situação de calamidade devido as fortes chuvas.

Para sacar o benefício é necessário utilizar o cartão e senha para saque do Auxílio Brasil. Vale ressaltar que é possível consultar os valores no aplicativo oficial do programa.

Prioridade para famílias de Minas Gerais e Bahia

O Ministério da Cidadania informou que o governo já deu início aos pagamentos para as famílias vulneráveis nos estados de Minas Gerais e da Bahia. A expectativa é que mais de 108 mil famílias sejam contempladas.

Vale ressaltar que o auxílio gás foi aprovado em outubro e sancionado em novembro de 2021. O programa tem vigência prevista de 5 anos, com pagamentos bimestrais. O valor do benefício será equivalente a 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg.

Quem tem direito ao Vale Gás?

O benefício será destinado as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que possuem renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 550 em 2021). Além delas, as famílias que possuem entre seus integrantes segurados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também terão direito.

Terão ainda prioridade nos pagamentos, as mães solteiras chefes de famílias monoparetais e as mulheres vítimas de violência doméstica que estão sob medida protetiva judicial em caráter de urgência.

Quando ocorrerá o pagamento do benefício?

Confia o calendário a primeira parcela a seguir:

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 20 de janeiro 4 21 de janeiro 5 22 de janeiro 6 23 de janeiro 7 24 de janeiro 8 25 de janeiro 9 26 de janeiro 10 27 de janeiro