Vale-gás nacional deverá circular por volta dos R$ 50 durante 2022

O Governo Federal começou os pagamentos do vale-gás nacional ainda no último mês dezembro. De acordo com o Ministério da Cidadania, naquele primeiro momento, apenas as pessoas que moram em áreas atingidas pelas fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais puderam receber. Esses indivíduos pegaram R$ 52.

Esse deverá ser o mesmo valor que os outros 5,5 milhões de brasileiros deverão receber agora em janeiro a partir do próximo dia 18. Pelo menos é isso o que o Ministério da Cidadania está dizendo. De acordo com a pasta, a ideia agora é manter esse patamar durante todo o ano.

Como se sabe, o vale-gás nacional não tem um patamar fixo de pagamentos. De acordo com o texto do projeto, ele varia de acordo com o preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. Então o valor deste mês pode não ser o mesmo do que vai ser pago na liberação seguinte. O patamar será sempre definido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Mas mesmo que ainda não dá para saber qual vai ser o patamar de pagamentos do programa nos próximos meses, o Governo já sabe que não vai fugir muito disso. A expectativa é que o os repasses do ano de 2022 sigam circulando ao redor dos R$ 500. Um pouco mais, ou um pouco menos, mas sempre perto disso.

Essa certamente é uma notícia que frustra as pessoas que estavam acreditando que esse valor poderia aumentar com o passar dos meses. Mas a tendência é de que isso não vá acontecer. Isso porque não se espera que o preço médio nacional do botijão suba ou desça muito mais do que esse que vemos neste momento.

Você Pode Gostar Também:

De dois em dois meses

Outro ponto relacionado ao vale-gás nacional também está gerando uma série de críticas nas redes sociais. É a questão da periodicidade dos pagamentos. É que o Governo pretende liberar esse dinheiro apenas a cada dois meses.

Mas vale lembrar que essa não é uma exclusividade do Governo Federal. Em São Paulo, por exemplo, a gestão estadual está pagando o vale-gás também de forma bimestral. Pelo menos é isso o que se sabe oficialmente.

Além disso, a ideia de pagar o vale-gás a cada dois meses vem desde a formulação do projeto pela Câmara dos Deputados. Portanto, o Governo Federal apenas chancelou essa ideia dos parlamentares.

Número de usuários

Se, por um lado, o valor do vale-gás nacional não deve mudar muito, por outro o número de pessoas que recebem o benefício deve aumentar. Pelo menos essa é a promessa de momento do Governo Federal.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, eles trabalham com a ideia de que irão conseguir aumentar o número de usuários para a casa dos 18 milhões até o sentimento do próximo ano. Agora é esperar para ver se isso é o que vai acontecer mesmo.

Vale-gás terá cinco anos

É importante lembrar que o vale-gás nacional não é um programa permanente, mas isso também não quer dizer que o benefício vai acabar rápido. O projeto afirma que os pagamentos deverão seguir pelos próximos cinco anos.