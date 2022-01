Vale-gás nacional também vai se basear pelo número do NIS. Entenda

O Ministério da Cidadania confirmou que os pagamentos do vale-gás nacional irão se basear pelo algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS). Vai ser exatamente essa numeração que vai acabar definindo qual vai ser a data exata de repasses de cada um dos usuários do novo programa social.

Hoje, de acordo com o próprio Ministério da Cidadania, todo mundo que entra no Cadúnico ganha um Número de Inscrição Social, que é mais conhecido como NIS. É uma sequência de números que irão servir como uma espécie de identificação do usuário. É uma prova de que ele está nesta lista.

O que importa para nós neste momento é apenas o último número dessa sequência. Apenas ele vai definir qual vai ser a data de recebimento do benefício. De acordo com o calendário oficial, por exemplo, os pagamentos do dia 18 de janeiro servirão para aqueles cuja sequência acaba em 1. É o que se sabe.

Essa será a lógica de pagamentos do vale-gás nacional, que vai começar a fazer os seus repasses para algo em torno de 5,5 milhões de pessoas já a partir do próximo dia 18. Vai ser portanto o mesmo calendário de liberações que o Auxílio Brasil vai usar também. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo.

Vale lembrar também que esse calendário já está seguindo a mesma lógica que o antigo Bolsa Família seguia anteriormente. Nada mudou neste sentido. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o objetivo é justamente evitar que as pessoas acabem se confundindo com as datas. Por isso o sistema é o mesmo para todos os programas.

Calendário de dezembro

Vale sempre lembrar que essa lógica de pagamentos não aconteceu em dezembro do ano passado. No primeiro mês de repasses do benefício, as liberações atrasaram e por isso não deu para seguir o calendário do Auxílio Brasil.

Naquele primeiro momento, apenas as pessoas que moram em regiões atingidas pelas fortes chuvas nos estados da Bahia e em Minas Gerais é que puderam receber. A partir de janeiro, a situação muda e os calendários se unem.

Vou poder acumular os dois benefícios?

Sim. Alguns usuários irão conseguir receber o Auxílio Brasil e o vale-gás exatamente ao mesmo tempo. Então eles irão acumular os dois benefícios. Não há neste momento nada que impeça isso de acontecer.

Na verdade, o que se sabe é que todo mundo que vai receber o vale-gás nacional é natural do Auxílio Brasil. Pelo menos o que se sabe até aqui é que eles terão preferência nos pagamentos do novo programa.

Quem está no Auxílio Brasil está garantido no vale-gás?

Não. O que se sabe até aqui é que nem todo mundo que está no Auxílio Brasil está garantido no vale-gás nacional. Pelo menos não neste primeiro momento dos pagamentos. É o que se sabe até aqui.

E dá para saber disso até porque o número de usuários do vale-gás nacional vai ser, pelo menos neste ano, menor do que a quantidade de beneficiários do Auxílio Brasil. Então não dá para atender todo mundo agora.