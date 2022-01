Vale imunidade: 1ª prova do ‘BBB 22’ será de resistência e apenas para o grupo Pipoca

O clima alto astral do ‘Big Brother Brasil 22’ pode mudar completamente nesta terça-feira (18). É que uma prova de imunidade para 10 brothers e sisters do grupo Pipoca está a espera deles.

Apesar do jogo já estar rolando, está faltando gente no grupo. Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada, integrantes do Camarote, testaram positivo para a Covid-19 ainda no pré-confinamento e, por isso, precisaram ficar no hotel por mais alguns dias. Como Tadeu anunciou no programa de estreia desta edição, o trio entrará na casa na próxima quinta-feira, dia 20.