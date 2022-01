valor de fevereiro ainda não foi definido pelo Governo Federal

O Governo Federal está seguindo nesta quinta-feira (27) com os pagamentos do vale-gás nacional. De acordo com o Ministério da Cidadania, hoje é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 8. Ainda segundo a pasta, esse dinheiro vai cair na mesma conta em que essas pessoas recebem o Auxílio Brasil.

Para este mês de janeiro, o valor do vale-gás é de R$ 52. É o mesmo patamar de dezembro do ano passado. É importante lembrar que no final de 2021, o Governo Federal começou os pagamentos desse projeto. Na ocasião, apenas as pessoas que moram em regiões afetadas pelas fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais é que puderam receber a quantia.

Agora em janeiro, a grande maioria dos usuários começaram a receber o benefício também. De acordo com o Ministério da Cidadania, estamos falando de algo em torno de 5,4 milhões de brasileiros. Eles estão pagando os valores retroativos ao mês de dezembro já que se sabe que eles deveriam ter recebido esse montante ainda no final de 2021.

Mas e o próximo pagamento? Como se sabe, o vale-gás nacional não tem valores fixos, isto é, ele pode acabar variando de acordo com o mês. É que a ideia aqui é pagar sempre pelo menos a metade do preço do botijão de gás de 13kg. Então o fato é que tudo vai depender de qual vai ser esse valor no próximo mês.

Pelo que se sabe, quem define esse patamar é a Agência Nacional de Petróleo (ANP). De acordo com as informações oficiais, eles devem divulgar essa informação a qualquer momento dentro dos 10 primeiros dias úteis de fevereiro. Então vai ser neste momento que o Governo vai definir qual vai ser o valor das liberações do próximo mês.

Quem define valor final é o Governo

Mesmo que tenha que se esperar por esses dados da ANP, quem vai definir o valor final do programa vai ser o Governo Federal. A lei diz apenas que o Planalto precisa se basear no preço do botijão para definir quanto vai ser o pagamento.

Vamos para um exemplo. Imagine que o preço médio do botijão em fevereiro seja de R$ 100. Neste caso, o Governo tem a obrigação de pagar pelo menos R$ 50. Mas se eles quiserem, poderão passar desse nível.

Se o Planalto quiser pagar os R$ 100 ou até mais do que isso para todos os usuários do programa não haverá nenhum problema. Eles só não irão poder pagar menos do que R$ 50, considerando os dados do nosso exemplo, para os usuários.

Não deve mudar muito no vale-gás

Mas o fato é que o valor do vale-gás nacional não deverá mudar muito. Apesar de não ser um patamar fixo, com o passar dos meses ele deverá seguir sempre valendo algo em torno de R$ 50. Não se espera que vá fugir muito disso.

De acordo com informações de bastidores, o Governo Federal não deve optar por pagar mais do que esse patamar neste momento. Por causa de questões de orçamento, eles deverão seguir pagando apenas o valor mínimo exigido.

E o número de usuários do vale-gás nacional?

Por outro lado, eles estão prometendo que irão inserir mais gente no programa. De maneira gradativa, mais usuários deverão fazer parte do benefício. De modo que o plano é fazer com que em setembro de 2023, todos que recebem o Auxílio Brasil recebam também o vale-gás nacional.