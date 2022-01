Van desce ladeira desgovernada e bate em poste na Caixa D’Água

Uma van se chocou com um poste, na manhã desta quarta-feira (19) na Ladeira do Hospital Ana Nery, localizado no bairro da Caixa D’Água, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o veículo perdeu o freio de mão e desceu a ladeira desgovernado. Os passageiros da van eram pacientes da cidade de Conceição de Feira que estavam a caminho do Hospital Ana Nery para tratamentos médicos.

Informações divulgadas pela TV Bahia revelaram que ao menos, sete pessoas ficaram feridas. Cinco delas com ferimentos leves e outras 2 com lesões superficiais e que foram liberadas ainda no local do acidente. Ambulâncias do Salvar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizam o atendimento das vítimas.

O transporte de passageiros de Conceição da Feira para Salvador é disponibilizado pelo sistema de saúde da prefeitura do interior do estado. O motorista da van contou que já havia deixado quatro passageiros no Hospital Octávio Mangabeira (HEOM), que fica no bairro do Pau Miúdo, antes do acidente.

O trânsito ficou lento na região da Caixa D’Água, depois da colisão. Mas, agentes da Transalvador já reordenaram o fluxo e o trânsito já foi liberado no local. Nas últimas 24 horas, foram registrados pela Transalvador 8 acidentes com 9 feriados na capital baiana.