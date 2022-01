Variante Ômicron é detectada na Bahia, diz Sesab

Variante Ômicron é detectada na Bahia

Doze amostras da variante Ômicron foram detectadas na Bahia nesta segunda-feira (10). De acordo com o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA), esse total representa 12,5% dos 96 sequenciamentos genéticos realizados em amostras coletadas em dezembro de 2021.

Segundo o Lacen, além da identificação da Ômicron, foram detectadas 81 amostras da variante delta e as outras três não foi possível realizar a análise.

Os casos foram identificados em residentes de Salvador, Guanambi, Seabra, Camaçari, Madre de Deus e São Francisco do Conde. São sete homens e cinco mulheres, sendo o mais novo de 14 anos e o mais velho com 41 anos. Dos sete casos registrados na capital baiana, apenas um era residente, sendo os demais tripulantes de navios.

A Secretária da Saúde do Estado, Tereza Paim, alerta que apesar da Ômicron ainda não ser a maioria dos casos, este é um cenário em que a atenção deve aumentar. “Estamos vendo nos dados uma elevação do número de positivos Covid. Nós vínhamos com uma média de 2 mil casos ativos. Passamos agora a 4.467”, disse.

Tereza Paim ainda pontuou que medidas restritivas poderão ser adotadas. Uma reunião com o governador Rui Costa é realizada nesta segunda-feira para determinar as novas medidas.

Tereza Paim também reforçou para a necessidade de se completar o esquema vacinal contra a Covid e de se manter medidas de proteção como uso de máscaras e distanciamento físico.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a escolha das amostras para o sequenciamento é baseada na representatividade de todas as regiões geográficas do estado da Bahia, casos suspeitos de reinfecção, amostras de indivíduos que evoluíram para óbito, contatos de indivíduos portadores de variantes de atenção (VOC) e indivíduos que viajaram para área de circulação das novas variantes com sintomas clínicos característicos.