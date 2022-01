Variante Ômicron representa mais de 76% de amostras analisadas pela Lacen-BA em janeiro

A variante Ômicron já representa a maioria dos casos de Covid-19 da Bahia. O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) detectou, por meio de sequenciamento genético, 49 amostras da variante, o que representa 76,5% dos 64 realizados em amostras de janeiro.

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), informou também que foram identificadas 12 amostras da variante Delta e outras três estão em análise.

Os casos foram identificados nos municípios de Adustina, Belmonte, Cândido Sales, Dias D’Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Firmino Alves, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itiruçu, Lauro de Freitas, Prado, Ruy Barbosa, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santo Antônio de Jesus, Uibaí e Vitória da Conquista.

De acordo com a Sesab, ao todo são 21 homens e 28 mulheres, o mais novo com 5 meses e o mais velho com 87 anos.

A Secretaria informou também, que em paralelo ao crescimento do número de casos, há também uma tendência de elevação nas hospitalização, principalmente em pacientes que não completaram o esquema vacinal.

A escolha das amostras para o sequenciamento é baseada na representatividade de todas as regiões geográficas da Bahia, casos suspeitos de reinfecção, amostras de indivíduos que evoluíram para óbito, contatos de indivíduos portadores de variantes de atenção (VOC) e indivíduos que viajaram para área de circulação das novas variantes com sintomas clínicos característicos.