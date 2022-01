Vazão da barragem de Sobradinho chega a maior patamar dos últimos 12 anos

Foto: Divulgação/Chesf



A vazão da barragem de Sobradinho, localizada no norte da Bahia, chegará ao maior patamar já alcançado dos últimos 12 anos nesta segunda-feira (24). De acordo com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) será liberado 4.000 m³ de água por segundo e essa vazão deverá se manter pelos próximos dias.

Informações divulgadas pelo G1 Bahia revelam ainda que o bairro Angary, em Juazeiro, é um dos mais atingidos. O nível da água subiu por toda a orla da comunidade. A Defesa Civil da região mapeou a necessidade de suporte para 25 famílias, que saíram de casa. Destas, 15 já estão em escolas municipais e as outras foram para casa de familiares.

Ainda segundo o site, a previsão é de que o nível da água suba ainda mais, porque chove na região e essa chuva deve continuar na região da Bacia do Rio São Francisco até meados de abril e maio. Em Paulo Afonso, a Chesf abriu as comportas do Complexo Hidrelétrico. O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco continua o monitoramento, junto com companhia, para análise do período e das chuvas.