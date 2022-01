Veículo de carga é roubado enquanto descarregava produtos em loja de shopping na Barra

Um veículo de carga foi roubado no momento em que funcionários descarregavam produtos em uma loja no Shopping Barra, na Avenida Centenário, em Salvador. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (27).

Segundo o Centro Integrado de Comunicações da Secretaria da Segurança Pública (Cicom), testemunhas disseram que o veículo estava carregado com aparelhos celulares. O automóvel foi levado por dois homens que chegaram em um segundo carro. O órgão informou que uma equipe da da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada se deslocou até a região em busca dos suspeitos. De acordo com o g1, a PM não confirma o acionamento.

A assessoria do shopping confirmou a informação, mas disse que o roubo aconteceu na doca, área externa do centro de compras. O Shopping Barra ainda informou, em nota, que está colaborando com as autoridades policiais para a elucidação do caso.