Veja como apagar mensagens no WhatsApp

Usuários do WhatsApp podem excluir mensagens enviadas há alguns minutos. A possiblidade é muito útil em casos de envio por engano ou até mesmo pelo fato de o conteúdo ser muito pessoal. Além dos textos, é possível apagar fotos, vídeos e documentos.

Como apagar mensagem no WhatsApp

De antemão, vale ressaltar que o WhatsApp possui um limite de 1 hora, 8 minutos e 16 segundos para que as mensagens sejam apagadas para “Todos”. Depois disso, o conteúdo só poderá ser excluído do seu mensageiro, permanecendo para os demais contatos.

Caso esteja dentro do limite de tempo e queira apagar uma mensagem, siga o passo a passo a seguir:

Abra o chat do WhatsApp que deseja apagar alguma mensagem; Toque em cima da mensagem e segure com o dedo até aparecer um menu de opções; Selecione “Apagar” e marque quais mensagens você quer excluir; Toque no ícone de lixeira e selecione “Apagar para todos” ou “Apagar para mim”.

Como apagar mensagens antigas do WhatsApp

Se quiser apagar uma mensagem, mas o período limite de 1 hora, 8 minutos e 16 segundos já tenha sido ultrapassado, saiba que é possível burlar o sistema do WhatsApp. Para isto, coloque o celular no modo avião e altere o horário do celular para um horário anterior ao envio da mensagem.

Veja como fazer isso no Android:

Ative o modo avião no seu Android; Acesse “Configurações”, depois “Sistema” e vá em “Data e hora”; Desative a opção “Data e hora automáticas”; Escolha uma nova data e hora nas opções “Definir data” e “Definir hora”; Feche o WhatsApp e abra o aplicativo novamente; Na conversa desejada, toque e pressione a mensagem que deseja apagar; Toque no ícone de lixeira e selecione “Apagar para todos”.

Veja o mesmo processo no iPhone:

Ative o modo avião no seu iOS; Acesse “Ajustes”, depois “Geral” e vá em “Data e hora”; Desative a opção “Automaticamente” e escolha uma nova data; Feche o WhatsApp e abra o aplicativo novamente; Na conversa desejada, toque e pressione a mensagem que deseja apagar; Toque no ícone de lixeira e selecione “Apagar para todos”.