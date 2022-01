Veja como foi a entrada de Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada no ‘BBB 22’

Mais três famosos entraram no “Big Brother Brasil”, na tarde desta quinta-feira (20). Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada apareceram de surpresa, após negativarem para Covid-19 ao chegar no fim do isolamento no hotel.

Linn da Quebrada foi a primeira a entrar no “BBB 22”, surpreendendo todos os confinados. “Foi daqui que pediram mais uma participante?”, disse a atriz ao entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Arthur Aguiar apareceu em seguida e pareceu não acreditar que estava finalmente ingressando no reality show.

Jade picon caiu no choro no momento em que entrou e foi abraçada por Tiago Abravanel que desejou boas-vindas para a influenciadora.

Com o time do camarote completo, no programa ao vivo os famosos participarão de uma prova que valerá a imunidade para uma dupla na primeira semana.

Veja o momento em que os participantes entraram na casa: