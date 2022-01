Veja o que fazer caso o seu WhatsApp foi ou está sendo clonado

Pelo fato de o WhatsApp ser um dos aplicativos de mensagem mais utilizados no momento, o mesmo acaba sendo um meio para que pessoas de má fé realizem seus crimes. Um dessas ações se refere a clonagem da conta do mensageiro.

Embora a plataforma possua um bom sistema de segurança, não é excelente o bastante para evitar que eventuais crimes ocorram, o que acaba vitimando muitos usuários. Com isso, alguns hackers conseguem aplicar golpes em pessoas inocentes que não têm conhecimento aprofundado em tecnologia.

Clonagem do WhatsApp

Em suma, não é possível clonar qualquer conta do WhatsApp. Isso porque, há alguns dispositivos de segurança que impede a ação. O aplicativo não permite que dois perfis sejam criados com o mesmo número em dois aparelhos diferentes.

Neste sentido, se algo suspeito acontecer, logo o usuário é notificado. Caso isso ocorra com você, busque realizar a autenticação do seu aparelho no mesmo momento para neutralizar a ação criminosa.

Porém, os criminosos já sabem que é possível evitar a ação desta forma. Por isso, eles usam outras formas para conseguirem o que quer. Uma das estratégias é usar a mesma foto do perfil de um usuário e informar que ele trocou de número aos seus usuários, para posteriormente solicitar uma certa quantia em dinheiro.

Mesmo que pareça suspeito, o plano acaba vitimando muitos cidadãos ingênuos, inclusive, por não procurarem ter certeza de que é realmente o seu contato. Para piorar, muitas pessoas ainda concedem informações pessoais, tais que podem ser usadas depois para novas fraudes.

Posto isto, o conselho é verificar todos os detalhes quando as informações pessoais do contato. Consulte o DDD, e possíveis postagem no status. Além disso, envie uma mensagem no número supostamente antigo para confirmar a história e, principalmente, desconfie caso peçam dinheiro.

O que fazer se o WhatsApp for clonado?

Caso sua conta foi clonada ou suspeite que isto esteja acontecendo, autentique o seu aparelho o mais rápido possível, como já mencionado no texto acima. Para isto, desinstale e instale o aplicativo novamente em seu aparelho. Na sequência, informe seu número e coloque o código recebido por SMS.

Por meio disso, caso um criminoso tenha clonado o seu WhatsApp, perderá o acesso a sua conta imediatamente. No mais, não se esqueça de avisar familiares, amigos e conhecidos de que seu WhatsApp foi clonado para evitar que eles caiam em eventuais golpes.