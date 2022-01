Veja os ex-BBBs que ganham a vida e rios de dinheiro com nudes na internet

O público acompanhou o dia a dia deles na casa mais vigiada do país. Tempos depois, além do trabalho na internet como influenciadores, alguns ex-participantes do “Big Brother Brasil” têm investido em produzir conteúdos sensuais para plataformas exclusivas para o público adulto. De edições diferentes e com públicos-alvos diversos, Clara Aguilar, Hadson Nery, Nati Casassola, Wagner Santiago, Francine Piaia, Jaque Khury, Vanessa Mesquita e Angélica Morango têm algo em comum: a espiadinha em fotos e vídeos deles está liberada. Mas mediante pagamento…

Nati Casassola entrou para o OnlyFans, a mais famosa plataforma de conteúdo exclusivo, pensando em fazer uma grana extra. Lá, ela posta imagens sensuais, seminuas e outras exclusivas para clientes que pedem algo específico e pagam mais por isso.

— Uma foto do meu pé pode custar até R$ 500 e nem aparece o rosto. É lucrativo e mais tranquilo que uma capa de “Playboy”, para onde eu já posei duas vezes. Estou com 200 assinantes ativos neste mês. Este número pode mudar, porque a pessoa pode não renovar a assinatura. O valor mínimo mensal é 25 dólares (cerca de R$ 140 na cotação atual) — diz ela.

Fazendo as contas, neste mês a participante do “BBB 8” e também do “BBB 13” deve faturar ao menos R$ 28 mil. E quem também já começou a ver a renda aumentar foi Hadson Nery, do “BBB 20”, que entrou recentemente para a plataforma brasileira Privacy. Para ver o conteúdo do ex-BBB e ex-jogador, o assinante tem que desembolsar R$ 199. Ele fala que já conseguiu 2.500 pessoas na plataforma.

Foto: Reprodução | Instagram

— É surreal (risos), foi meio que uma avalanche! Do nada, a conta engordou. O pessoal está reclamando que é caro, mas eu não estou querendo baratear, não — brinca ele, que tem ajuda da mulher, Elizabeth Fagundes, para produzir os conteúdos: — Ela sabe que o público pede muito isso. Não vou dizer que ela gosta. Mas viu que é bom. Rentabilizando, estou ajudando minha família. Não faço tudo por dinheiro, tenho limite. Não são fotos pornográficas, mas sensuais. Ela que me ajuda a tirar em casa. Não podemos dizer não para as oportunidades que a vida mostra.

Finalista do “BBB 14”, Clara Aguilar é casada com o produtor musical Giu Daga e também afirma que o marido não tem ciúme do trabalho. Ela produz conteúdo para a própria plataforma, a BFFLOUNGE. A ex-BBB tem lá, inclusive, um ensaio com Vanessa Mesquita, vencedora da 14ª edição e com quem teve um affair:

— O ensaio com Vanessa é um dos mais acessados. Eu gosto da liberdade de ter uma plataforma em que posso postar fotos e vídeos sem o risco de ser censurada. O número de assinantes varia bastante, já cheguei a ter entre mil e 5 mil em um mês. O valor também varia, quanto mais meses assinar, mais desconto, e vai de R$ 15 a R$ 70 por mês. O feedback do público vem sendo positivo desde o lançamento.

Veja outros ex-BBBs que aderiram aos conteúdos sensuais:

Wagner Santiago posta no Only Fans e no Telegram; valores vão de R$ 24 a R$ 85.

Francine Piaia, do “BBB9”, já posou nua e tem curtido sensualizar no Only Fans após terminar o casamento.

Jaque Khury, do “BBB8” já vendeu fotos raspando a axila e só de sua boca.

‘BBB 22’: Casa terá dois big fones, cama suspensa e só um chuveiro

Vanessa Mesquita, campeã do “BBB14”, investiu no Only Fans e fez ensaio com ex-affair.